Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçilmesiyle, Başbakanlık makamının kaldırılmasının ardından “devletin mutfağı” diye tabir edilen Başbakanlık Müsteşarlığı da tarihteki yerini alacak. Görevi gereği geri planda duran, 24 saat esaslı mesai yapan ve programını tamamen başbakana göre yürüten müsteşar, Başbakanlığa bağlı bütün kurumları etkin koordine ederek devlet mekanizmasının en iyi şekilde çalışmasını sağlıyor. Başbakan Binali Yıldırım’ın göreve gelmesiyle Başbakanlık Müsteşarlığına atanan Fuat Oktay da “son Başbakanlık Müsteşarı” olarak tarihe geçecek. Daha önce THY’de üst düzey görevlerde bulunan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) görevini yürüten Oktay, Başbakan Binali Yıldırım ile zorlu 2 yılı geride bıraktı. Fuat Oktay, yaptığı açıklamada, görev süresi boyunca kendisine verilen görevleri en iyi şekilde yapmanın gayreti içinde olduğunu belirtti. Başbakanlık Müsteşarlığını “mutfak” diye nitelendiren ve “görevimiz Sayın Başbakan’a destek vermek, devletin çarklarının düzenli çalışmasını sağlamak” diyen Oktay, hata yapma lükslerinin olmadığını söyledi. Başbakan Yıldırım’ın görevde yoğun geçen 2 yılı “Bizim başımıza gelen, pişmiş tavuğun başına gelmedi” tabiriyle anlattığını hatırlatan Oktay, FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin bu tabiri çok iyi özetlediğini vurguladı. Oktay “15 Temmuz’un 15’ini duyar duymaz bizdeki ruh hâli değişiyor. Allah o geceyi bir daha yaşatmasın. 65. Hükûmetin yeni kurulduğu bir dönem, benim de göreve başladığımın 3. haftasıydı. Bugüne kadar Türkiye tarihinde yaşanmamış şekilde son derece ölümcül, hiçbir değer taşımayan, sonuna kadar yok etmeye dayalı hain bir darbe girişimi. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize hayırlı uzun ömür diliyorum” diye konuştu.



“VUR EMRİNİ VERDİĞİMİZ BİR SÜRECE GEÇMİŞTİK”

Darbe girişimin bastırılmasının ardından gözlerini 3 gün sonra kısa bir süre dinlendirdiğini, Çankaya Köşkü’nden 8 günün ardından ayrılabildiğini anlatan Oktay “Tam bir savaş hâliydi. O savaş ortamını sonuna kadar yaşadık. Hain darbe girişiminin merkezlerinden biri olan hemen yanı başımızdaki muhafız alayından hiçbir şekilde ‘kuş’ bile köşke girmeyecek dedik ve vur emrini verdiğimiz bir sürece geçmiştik. Bu mücadeleyi köşk etrafındaki milletimizle birlikte verdik” ifadelerini kullandı.

Oktay, darbenin püskürtülmesiyle sürecin bitmediğini, hain terör örgütünün bütün kalıntılarının devletten temizlenmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ın talimatları çerçevesinde diğer müsteşarlarla da yakın çalışarak sürdürdüklerini dile getirdi.

Dünyanın, sıkıntılı süreçten geçtiği bir dönemde, bu sıkıntılı süreçleri aşmak için kendi kurduğu mekanizmaların çalışamaz boyutta olduğuna dikkati çeken Oktay, böyle bir ortamda Türkiye’nin güvenli liman ve umut ışığı olmaya devam ettiğini kaydetti.

Bürokrasiyi azaltmada

ciddi mesafe aldık

Oktay, 2 yıllık görev sürecinde en verimli çalışma gerçekleştirdikleri konuların başında da bürokrasinin azaltılmasının geldiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın talimatları üzerine, özellikle devletin vatandaşa verdiği hizmetlerin e-Devlet’e entegrasyonunda önemli mesafe aldıklarını anlatan Oktay, “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile TÜRKSAT başta olmak üzere, bakanlıklarımızın, müsteşarlarımızın güzel katkılar sunduğu bir çalışma oldu. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin en önemli kodlarından olan bürokrasinin azaltılması ve vatandaşın devlete kolay ulaşımını sağlama konusunda ciddi bir mesafe aldık” dedi.

Oktay, yeni Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile bu çalışma bittiğinde, vatandaşın bürokrasi üreten obez devletin yükünden kurtulacağını ve dijital dönüşümde önemli bir mihenk taşının atlanmış olacağını vurguladı.