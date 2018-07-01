Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taksim’deki Galatasaray Lisesi önünde bir araya gelen grup, Kudüs’e yaptığı ziyaretin ardından Türkiye’ye dönmek için gittiği Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nda gözaltına alınan 27 yaşındaki Özkan’ın 20 gündür İsrail tarafından hukuksuz bir şekilde tutulmasına tepki gösterdi. Grup adına yapılan açıklamada, “Kudüs ziyareti sonrası gerekçe gösterilmeden İsrail askerlerince tutuklanan Ebru Özkan,1 Temmuz’da (bugün) görülecek duruşmada bu adaletsizliğe son verilerek, serbest bırakılmalıdır” denildi. Yeryüzü Avukatları Derneği Başkanı Mahmut Doğan da, “Savunma hakkı ve kişisel görüşme hakkı hukuka aykırı olarak kısıtlanan Ebru Özkan’ın derhal serbest bırakılması ve kendisinden özür dilenmesi gerektiğini saygıyla kamuoyuna duyuruyoruz” dedi.



ANNE ÖZKAN: DİLERİM KIZIM KUDÜS'ÜN SESİ OLUR

Özkan’ın ailesi ve yakınları da duruma tepki gösterdi. Anne Ayten Özkan, kızının haksız yere İsrail’de gözaltında tutulduğunu söyledi. Kızının daha önce de Kudüs’e iki kez gittiğini aktaran Özkan, “Kızım, Kudüs’ü çok seviyor. Hani nasıl aşık olan bir insan duramaz ya yerinde, o da öyle. Oranın halkını da seviyor ve yalnız bırakmak istemiyor” diye konuştu. Kızıyla 19 gündür telefonla dahi görüşemediğini kaydeden Özkan, eninde sonunda kızının yanına geleceğinden umutlu olduğunu dile getirdi. Özkan, “Bu da benim kızımın bir imtihanı... Dilerim Rabbim’den kızım Filistin’in sesi olur, Kudüs’ün sesi olur, Mescid-i Aksa’nın sesi olur. O bağrı yanık anaların sesi olur” ifadelerini kullandı.

Özkan’ın kız kardeşi Elif Özkan da şunları söyledi: “Tamamen keyfi bir gözaltı söz konusu. Terör örgütüyle suçluyorlar, tamamen asılsız iddialar. Elçilik aracılığıyla talep etmemize rağmen İsrail, ablamla telefonla görüşmemize bile izin vermedi. Ablam bugün üniversite sınavına girecekti. Okumak istiyordu, bu hakkı dahi onun elinden alındı. Zaten bayramda da yanımızda değildi. Seçim oldu, oy kullanma hakkına sahipken bu hakkı da onlar tarafından ablamın elinden alındı. Bütün bunların telafisi olmayacak.”