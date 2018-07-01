Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Seçim çalışmalarının ramazana denk gelmesinden dolayı sahura kadar programlar yapan, gece gündüz demeden dolaşarak halk ile buluşan milletvekilleri adayları seçildikten sonra da ilk işleri yine bölgelerine gitmek oldu. Yüksek Seçim Kurulunun 5 Temmuz’da açıklayacağı kesin sonuçlardan önce teşekkür turuna çıkan birçok milletvekili, 8 Temmuz’daki yemin törenini bile beklemedi. Seçildikleri illerdeki seçim ofislerinde vatandaşlarla bir araya gelen milletvekilleri, teşkilatları, sivil toplum kuruluşlarını, esnafı ve vatandaşı ziyaret ederek teşekkür etti. Yeni vekiller, yeni sistem ve yeni projeler hakkında bilgi verdi.



KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Bu arada, Salı günü başlayan kayıt işlemleri kapsamında mazbatasını alarak TBMM’ye gelen milletvekillerinin işlemlerine dün da devam edildi. Meclis’te dün kayıt yaptıran milletvekili sayısı 8, salı gününden bu yana kayıt yaptıranların sayısı da 34 oldu.