Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa bir konuşma yaparak "Fuat Sezgin Hocamızı tanıdığım andan itibaren gerçekten ilim noktasında nasıl kararlı bir insan olduğunu gördüm. 2019 yılını Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı ilan edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Fuat Sezgin'e son veda...
01.07.2018 - 14:10 | Son Güncelleme: 01.07.2018 - 14:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Fuat Sezgin, 94 yaşında vefat etti. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da katıldı. Fuat Sezgin'in naaşı Bakanlar Kurulu kararıyla Gülhane Parkı'na defnedilecek.
Etiketler : Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,Başbakan,Binali Yıldırım,Fuat Sezgin,Gülhane Parkı,
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