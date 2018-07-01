Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa bir konuşma yaparak "Fuat Sezgin Hocamızı tanıdığım andan itibaren gerçekten ilim noktasında nasıl kararlı bir insan olduğunu gördüm. 2019 yılını Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı ilan edeceğiz." ifadelerini kullandı.