Edinilen bilgiye göre, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Karacadağ bölgesi kırsalında 1 Temmuz 2018 günü icra edilen yakın hava harekâtında silahları ile birlikte etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin sözde eski Botan saha cephane sorumlusu, yeni Kato Jirka cephe sorumlusu Roni Kod isimli Gazi Bahadır olduğu tespit edildi.
Sözde Şırnak Kato sorumlusu terörist etkisiz hale getirildi
02.07.2018 - 01:08 | Son Güncelleme: 02.07.2018 - 01:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Karacadağ bölgesi kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin sözde Kato Jirka cephe sorumlusu Roni Kod isimli Gazi Bahadır olduğu ortaya çıktı.
Etiketler : şırnak,kato,terörist,
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