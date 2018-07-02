Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yozgat’a giden Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Ankara’nın Polatlı ilçesinde öldürülen 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara olayıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yaşanılanları büyük bir vahşet olarak nitelendiren Bozdağ, cinayeti işleyenin, insanlıktan nasibini almamış birisi olduğunu ifade etti. Bozdağ, yeni dönemde bu gibi olaylarda cezaları daha da arttıracaklarını söyledi. “Cinsel kastrasyon (kimyasal hadım) dediğimiz tedbiri bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız” diyen Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: Hükûmet olarak bugüne kadar bu tür cinayetlere mâni olma hususunda ciddi tedbirler aldık. Önümüzdeki dönemde bu tedbirleri tekrar gözden geçirip cezaları daha da artıracak adımlar atacağımızı daha önce açıklamıştık. Ancak seçimin araya girmesiyle bu düzenlemeler yapılamamıştı. Yeni dönemde bu konularda cezaları daha da artıran adımları atacağımızı buradan bir kere daha ifade etmek isterim. Cezaların artırılması konusunda da adımlar atılacaktır. Esasında Adalet Bakanlığımız bir taslak hazırlamıştı, Bakanlar Kurulumuzu sunmuştu. Ben de Hükûmet Sözcüsü olarak kamuoyuna bilgi aktarmıştım. Yeni dönemde meclisimiz inşallah bu teklifi hızla kanunlaşacaktır.

Şüpheli, yine sorgulanacak

Ankara Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan Uğur K, Eylül Yağlıkara’nın cesedinin bulunmasının ardından yeniden sorguya alınacak. Bu güne kadar konuşmayan şahıs, hiçbir soruya cevap vermedi. Bu arada diğer mahkûmlar tarafından linç edilme ihtimaline karşı tek kişilik hücrede tutulan zanlının, iz süren kadavra köpeğinin getirileceğini duyduktan sonra paniğe kapılarak köyden ayrıldığı ortaya çıktı. Ayrıca olay yerindeki lastik izleri, şüphelinin aracıyla uyuştu. Jandarma şimdi Uğur K’nin cep telefonuna ait görüşme ve sinyal kayıtlarını inceleyecek.