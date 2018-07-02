Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Cumhurbaşkanlığı himayesinde devlet kurumları kendi çalışmalarını yaparken; AK Parti de kendi bünyesinde etkinlikleri organize edecek. Hazırlıklar çerçevesinde öncelikle darbe girişimine karşı bedenlerini siper eden şehitler anılacak. Sergiler, paneller ve toplantılarla milletin direnişi bir kez daha hatırlatılacak. 15 Temmuz’un sembol mekânları olan TBMM, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde anma etkinlikleri planlanıyor. Yine tüm yurtta camilerden salaların okunması öngörülüyor. 81 ildeki bütün camilerde şehitler anısına Mevlid-i şerifler ve dualar okunacak. Meclis’te de özel oturum yapılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanlığının koordinesinde yapılacak anmalarda kullanılacak materyaller de belirlenecek. Anmalarla standardın sağlanması için logodan, gönder bayrağına, rozetten bloknota kadar bütün materyallerin ebadı, kullanılacak renkler ve yazı karakterleri tek tek tespit edilecek. Yine günün anlamına özel logo tasarımı yapılacak. Yurdun dört bir yanında düzenlenecek anma etkinleri kapsamında kurulacak sahne ve platformlar da aynı standartlarda olacak. Bunun yanı sıra 15 Temmuz afişleri de hazırlanacak.