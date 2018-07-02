TSK:"Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine, 02 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, silahlı dört terörist etkisiz hale getirilmiştir. "
TSK: 4 terörist etkisiz hale getirildi
02.07.2018 - 08:11 | Son Güncelleme: 02.07.2018 - 08:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK:"Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine, 02 Temmuz 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, silahlı dört terörist etkisiz hale getirilmiştir. "
Etiketler : tsk,
569716 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/569716.aspx
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