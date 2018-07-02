Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı açıklamasında “Son 1 haftada yurt içinde yapılan operasyonlarda 21'i ölü, 4'ü sağ ve 11'i teslim olmak üzere toplam 36 terörist etkisiz hale getirildi” denildi.

"KATO BÖLGE SORUMLUSU" ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde dün etkisiz hale getirilen 4 PKK'lı teröristten birinin örgütün sözde "Kato bölge sorumlusu" olduğu belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Karacadağ bölgesinde dün insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen ve hava harekatıyla etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin örgütün sözde "Kato bölge sorumlusu", "Roni" kod adlı Gazi Bahadır olduğu tespit edildi.

Bölgedeki operasyon sürüyor.

Beytüşşebap ilçesi Karacadağ bölgesinde dün İHA ile saldırı hazırlığındaki 4 terörist tespit edilmiş, düzenlenen hava harekatıyla teröristler silahlarıyla etkisiz hale getirilmişti.