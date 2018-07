Türkiye Gazetesi

Bakan Arslan, Sarıkamış Belediyesi Düğün Salonunda düzenlenen programda partililerle bir araya gelerek 24 Haziran genel seçimlerinde verdikleri desteklerden ötürü ilçe halkına teşekkür etti.



Arslan, Sarıkamışlı, Karslı olmaktan her zaman gurur duyduğunu söyledi.

Kars'ta kendilerini en yüksek oyla destek veren ilçenin Sarıkamış olduğuna işaret eden Arslan, şöyle devam etti:



"2011'de ben bir söz verdim, dedim ki, 'Sarıkamış en yüksek oyla AK Parti'yi, bizi destekliyorsa bizim için Sarıkamış öncelikli ilçemiz olacak.' Sarıkamış bugün de yarın da böyle olacak. Sarıkamış yaklaşık 20 bin geçerli olan oyunun 12 binin reisine, AK Parti'ye veriyor bunun için Sarıkamış'a müteşekkiriz. AK Parti ilçe yönetimi bir ekip ahengiyle uyumuyla çalıştılar. Muhtarlarımız, Sarıkamış, Sarıkamışlılar için köylerindeki eksikleri, sıkıntıları giderebilmek için gecelerini gündüzlerine katıyorlar, çalışıyorlar. Bunu sadece seçim zamanında değil her zaman bu şekilde gecelerini gündüzlerine katarak çalışıyorlar."



"Biz birileri gibi yalan söylemiyoruz"



Bakan Arslan, Sarıkamış'ın, dünyadaki mazlum ve mağdurları düşünen liderini 13 seçimdir desteklediğini belirterek, 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin Türkiye'ye, dünyadaki mazlum ve mağdurlara ne olursa olsun' diyen dünyaya ve hainlere rağmen, Sarıkamış'ın birinci çıktığını bildirdi.



80 yıl bu ülkeyi idare edenlerin, köylere değil ilçe merkezine dahi sıcak asfalt getiremediğini vurgulayan Arslan, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Biz birileri gibi yalan söylemiyoruz, boş laf etmiyoruz, Sarıkamışlıyı kandırmaya çalışmıyoruz. Ne dediysek her birini bir bir yaptık. Sarıkamış'ın içini asfalt yapacağız dedik, yaptık. Biz yapan tarafız, yıkan taraf değil, yapan tarafız, yalan söyleyen taraf değil. Yıkacağım demek kolay... Erdoğan'ın kurduğu güçlü hükümet sistemiyle sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Yaptıklarımıza yeter demeyeceğiz, daha fazla yapacağız. Sarıkamış geçmişi ve şehitler diyarı nedeniyle, 16 yıldır kendisine hizmet edenlere verdiği destekle bunu hak ediyor. Yerel seçimlerde zaten Sarıkamış'tan yana bir şüphemiz endişemiz yok."



"Türkiye büyüyor güçleniyor"



Sarıkamış ziyaretinden sonra beraberindeki AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ile Selim ilçesine geçen Arslan, AK Parti İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.



Arslan, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinde kendilerine destek olan ilçe halkına teşekkür etti.



Her seçim, seçimlerin ne kadar önemli olduğunu anlattıklarını aktaran Arslan, şunları ifade etti:



"Her seçim, neden 'bu seçim çok önemli' diyoruz? Türkiye büyüyor, güçleniyor, 16 yıldır sizlerin sayenizde hep ileriye yürüyor. Liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözü, dünyada daha fazla geçerli hale geliyor. Onun sözü daha fazla geçerli hale gelip, o çok daha güçlü hale gelip, dünyadaki mazlumlara ve mağdurlara hamilik yapıp, 'dünya beşten büyüktür' demesi yetmez. Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, en son Kudüs olayında gördünüz, İslam İşbirilği Teşkilatı dahil bütün teşkilatları toplayabilen, Birleşmiş Milletlerden dünya için önemli kararlar aldırabilen bir lider haline gelince dünya onu durdurmaya çalışıyor. Biz büyüdükçe, güçlendikçe, dış güçler de bizi istemeyenler de içimizdeki hainler de boş durmuyorlar, onların oyunları da büyüyor. İşte onların oyunları büyüdükçe bir sonraki seçim önemli hale geliyor, onun için 24 Haziran seçimleri çok önemliydi."



Arslan, dış güçlerin 24 Haziran seçimlerinden önce "Recep Tayyip Erdoğan bitti, Recep Tayyip Erdoğan artık seçilemeyecek, AK Parti bitti, artık seçilemeyecek" dediğine işaret ederek, "Bunlara karşılık benim Selimli kardeşim 'boş laflara karnımız tok, kimin bana hizmet ettiğini, edeceğini iyi biliyorum, kimin bu şehri, ülkeyi kalkındıracağımı iyi biliyorum' dedi. Hepinize teşekkür ediyorum." dedi.