Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri  unsurlarınca Fırat Kalkanı harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta sekizinci koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin icra edildiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre,  TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı  ile Münbiç arasında kalan hatta sekizinci koordineli/bağımsız devriye  faaliyetinin icra edildiği belirtildi.

MÜNBİÇ YOL HARİTASI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo, 4  Haziran'daki görüşmelerinde, ilçede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını içerecek  bir yol haritasını onaylamıştı.Plan, Türk ve ABD tarafının askeri ve istihbari unsurlarla ilçede  ortak denetime başlamasını da öngörüyor.Mutabakat ayrıca Münbiç'te teröristlerin çıkmasından sonra ilçenin  yerel unsurlarından bir yönetim kurulmasını hedefliyor.YPG/PKK, Halep iline bağlı Münbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin  desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti.Münbiç nüfusunun yüzde 90'ından fazlasını Araplar oluşturuyor.