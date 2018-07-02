Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Bağımsızlığının 242. yıl dönümü dolayısıyla ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett ve eşi Alison Kosnett'in ev sahipliğinde büyükelçilik konutunda verilen davete Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ümit Yalçın, Ankara'da görev yapan çok sayıda büyükelçi, diplomat ve gazeteci katıldı.

YPG'nin durumu anladığını belirten Kosnet, "YPG yeni duruma göre işbirliği yapacağını açıkladı" dedi.Kosnet, "Trump, Türkiye'ye yüksek profilli bir büyükelçi atamak istiyor" açıklamasında bulundu.