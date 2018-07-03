Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde bir süre önce PKK’lı teröristlerce katledilen Mevlüt Bengi’nin ailesiyle telefonla görüşerek, aileye başsağlığı diledi. Erdoğan, “Rabb’im cennetinde buluştursun inşallah. Hainlerden hesap sormaya devam edeceğiz” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi Hamdiye Soylu, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Özel Harekât Başkanı Selami Türker, KOM Daire Başkanı Resul Holoğlu ile birlikte Bengi’nin Çiftlik köyü Türkmen mezrasındaki ailesini ziyaret etti. Köyün girişine helikopterle gelen Bakan Soylu, beraberindekilerle Bengi’nin evine kadar yürüdü. Burada çocuklara hediye veren Soylu, Mevlüt Bengi’nin evinin önünde abisi Musa, oğlu Mehmet, eniştesi İbrahim Demir tarafından karşılandı. Eve geçen Soylu, Bengi’nin eşi Fezile, annesi Hanım ve 8’i kız 11 çocuğuyla bir araya geldi. Aileye taziyelerini ileten Bakan Soylu, ardından aileyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştürdü. Erdoğan, Bengi’nin ailesine başsağlığı dileyerek, “Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Rabbim cennetinde buluştursun inşallah. Hainlerden hesap sormaya devam edeceğiz. Ben de inşallah ilk fırsatta, şu yemin merasiminden sonra sizleri Süleyman Bey gibi ziyaret edeceğim” ifadesini kullandı.

Katledilen Bengi’nin annesi Hanım Bengi’nin Türkçe bilmemesinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesini torunu Ceylan Bengi tercüme etti. Bengi’nin annesi Erdoğan’a “Siz bize yardımcı olun, intikamımızı alsınlar. 11 çocuğumla ortada kaldık. Çocuklarımın hepsi küçük, bize sahip çıkın” dedi. Erdoğan da “İnşallah, yavrularımızın hepsine başsağlığı diliyorum, bütün aileye başsağlığı diliyorum, Allah sabrınızı artırsın” karşılığını verdi. Erdoğan daha sonra Soylu’dan aile hakkında bilgi aldı.

Senin çocukların artık milletin evladı

Görüşme sonrası aileyi sabır dileyen Bakan Soylu, “Allah sabır versin. Allah cennette kavuştursun. Allah kötü düşünenlere fırsat vermesin, duamız odur” dedi. Eşi Fezile Bengi’nin çocuklarının durumunu anlatması üzerine Soylu “Senin çocukların artık milletin çocukları. Sen hiç merak etme. Cumhurbaşkanımız da aynısı söylüyor. Sen hem anne hem de baba olacaksın. Bu çocukların gözü arkada kalmayacak. Biz de seninle beraberiz. Sen rahat ol ve hem anne hem de baba ol” ifadesini kullandı. Ziyaret sonunda Bengi’nin eşine Türk Bayrağı ve Kuranı Kerim veren Bakan Soylu, ardından karayolu ile Doğubayazıt ilçe merkezine geçti.

CHP, HDP gibi bir partiyi Meclis’e soktu

CNN Türk canlı yayınında soruları cevaplandıran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP il başkanlarının şehit cenazelerine alınmaması ile ilgili soru üzerine şunları söyledi:: Türkiye terörle mücadele ediyor. Ama terörle mücadelenin en önemli meselesi toplumsal destektir. Toplumsal destek var. Terör örgütüne herhangi bir desteği özellikle kendi sınırlarımız içinde yapmamalıyız. Terörle mücadeleyi eksiksiz götürmek zorundasınız. CHP, HDP gibi bir partiyi Meclis'e taşıdı. HDP diye bir parti yok, PKK var. Terörle mücadelede birlik duruşu bekliyoruz. CHP il başkanları şehit cenazelerine gelmesin dedim, peki niçin bu arkadaşımızın katlinde susuyorlar. Bunun neresi iç savaş çağrısı, bu bir tedbir. PKK'ya moral vermeyi CHP tabanı kabul etmez. PKK ile HDP'yi ayrı görmek bir yanılsamadır. O sabah o olay oldu ve Buldan'ı aradım. Kişisel tehdidim olmadı. Ama HDP ve PKK konusunda fazlasını söyledim.