Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün “altın çocuğu” olarak bilinen Ankara eski İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven’in tutuklu bulunduğu cezaevinde ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile MHP’li eski yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayınlanmasıyla ilgili davanın firari sanıklarından olan ve bir süre önce Eskişehir’de hâkim eşi ile yakalanan, eski istihbarat müdürü Zeki Güven çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. İtirafçı olmaya karar verdiği belirtilen Güven, Sincan Cezaevi’nde kaldığı tek kişilik koğuşunda ölü bulunmuştu. Bunun üzerine FETÖ’cüler başta sosyal medya üzerinden olmak üzere Güven’in “devlet tarafından öldürüldüğü” yönünde algı operasyonları başlattı. Olayı aydınlatmak için düğmeye basan Başsavcılık, terör örgütünün kara propagandasını boşa çıkardı.



İLAÇLARI TAKİP EDİLİYORDU

FETÖ’nün kaset kumpası sanıklarından Zeki Güven kalp ve tansiyon hastası idi. Bunun için kullandığı ilaçlar cezaevi görevlileri tarafından takip ediliyordu. İçtiği ilaçlar ise tek tek yazılıyordu. Tek kişilik hücrede tutulan örgüt mensubu Güven’in, 24 saat boyunca kameralarla takip edildiği belirtildi. Güven’in otopsi işlemlerinin tamamlandığı, ilk bulgulara göre ölüm nedeninin kalp krizi olduğu ifade edildi.