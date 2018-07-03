Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanual Macron, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de katılımlarının beklendiği zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu liderler ile görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor. Zirve kapsamında Brüksel’e gidecek olan Erdoğan’ın hem zirve kapsamında yapacağı konuşmada hem de ikili görüşmelerde, Türkiye’nin ortaklık hakların korunması mesajı bir kez daha vermesi bekleniyor. Yine zirvede ele alınacak konular arasında terör ile mücadele öncelikli olacak. Bu kapsamda, Türkiye’nin terörle mücadele kararlığının altı çizilerek ulusal güvenliğe yönelik sınır ötesi terör yapılanmalarına karşı verilen mücadele ortaya konulacak. Türkiye’nin uluslararası anlaşmalar ve hukuka dayanan hakları vurgulanacak. Terörle mücadelede başta ABD olmak üzere NATO ülkelerine “müttefiklik” hatırlatması yapılacak. Zirvede S-400’ler konusunda NATO üyeleri tarafından yapılan haksız eleştirilere de yüz yüze cevap verilmesi ve F-35 Projesi’ne ilişkin ABD Senotosu’nun hukuk dışı kararının kabul edilemeyeceğinin vurgulanması da bekleniyor.