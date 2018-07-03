Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



Soruşturma kapsamında hain örgütün Deniz Kuvvetleri’ne yerleştiremediği örgüt elemanlarını ise Emniyet’e sızdırdığı tespit edildi. Örgütün, şifreleme metoduna uyan yaklaşık 250 şüpheliyi Emniyet’e soktuğu aktarılırken, söz konusu şüphelilerin bazılarının kapatılan Polis Akademisi öğrencisi olduğu da belirtildi. Şüphelilerin bazıları hakkında darbe girişiminin ardından işlem yapıldığı ve ihraç edildikleri kaydedildi. Başsavcılık, zanlıların örgütle bağlantılarını mercek altına aldı. Şüphelilerin örgütle bağlantısını ortaya koyan unsurlardan olan Bank Asya ve ByLock kullanıcısı olup olmadıklarına bakılacağı ifade edilen soruşturmada, HTS kayıtları incelenecek ve görüştükleri imamlar da deşifre edilecek.