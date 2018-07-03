Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı Valisi Süleyman Elban'ın açıklamaları şöyle:

"Dün bulunduğu tarihten de zannediyoruz 2-3 gün öncesinde o derede suyun içine bırakılmış olduğu yönünde. Otopsi raporunda tespitler mevcut. Ölüm nedeni çocuğun 8 - 10 gün aç bırakılması nedeniyle, açlık nedeniyle ölmüş. Ve çocuğun cesedinde herhangi bir darp izi, yaralama izi mevcut değil. Yine o süre zarfında herhangi bir vahşi hayvan tarafından yaralanma söz konusu değil. Dün üzerinde görülen kırmızı izler, güneş yanığı olduğu tespit edildi. Çocukla ilgili herhangi bir istismar ya da tecavüz emaresi de yoktur.

Bu sabaha karşı yavrumuzun otopsisi tamamlandı. Aile de buranın gelenekleri gereği bekletilmeden defnedilme talebinde bulundu. Cenaze kendilerine teslim edildi ve sabah erken saatlerde de aile ve köylüler yavrumuzun cenazesini defnettiler.

Başımız sağ olsunve inşallah bu son kaybolan yavrumuz olur diye temenni ediyorum."

"GÖZALTI VAR"

Gazetecilerin gözaltıyla ilgili sorusuna Vali Elban, 'Var, bazı ipuçlarımız da var. Çalışmalar devam ediyor, savcılık olayın üzerinde çok yoğun bir değerlendirmesi var.' cevabını verdi.

LEYLA KAÇIRILMIŞ...

Gözaltı sayısıyla ilgili açıklama yapmayan Vali Elban, 'Kaçırılma mı, kayıp mı oldu' sorusuna ise 'Kaçırılma' cevabını verdi.