Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) açılış oturumunu en yaşlı üye sıfatıyla İyi Partili Durmuş Yılmaz'ın yöneteceği bildirildi.
Daha önce oturumu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili Deniz Baykal'ın yöneteceği ifade edilmişti.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) açılış oturumunu en yaşlı üye sıfatıyla İyi Partili Durmuş Yılmaz'ın yöneteceği bildirildi.
Daha önce oturumu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili Deniz Baykal'ın yöneteceği ifade edilmişti.
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