Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) açılış oturumunu en yaşlı üye sıfatıyla İyi Partili Durmuş Yılmaz'ın yöneteceği bildirildi.

Daha önce oturumu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili Deniz Baykal'ın yöneteceği ifade edilmişti. 