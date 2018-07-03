Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhtisas üniversitesi olma yolunda ilerleyen Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) yeni bir adım daha atarak KAÜ Uluslararası Güvenlik ve Stratejik Araştırmalar Merkezi açılması için düğmeye bastı.

Akdeniz, intelijans ve espiyonaj merkezi oldu

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan KAÜ Stratejik Araştırma ve Güvenlik Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ulvi Keser, klasik anlamda sömürgeci zihniyetin Berlin-Belgrad-Bosfor-Bağdat-Bakü ya da Berlin-Belgrad-Bosfor-Bağdat-Bombay olarak ortaya koyduğu dünyanın kaotik, huzursuz ve barış ihtimalinin kırılgan olduğu coğrafyayı ve çeşitli menfaat çatışmalarının yaşandığı bölgeleri hatırlatarak şehir devletlerinin ortaya çıktığı balkan coğrafyasını temsilen Belgrad; farklı dönemlerde farklı iç ve dış sorunlarla boğuşan Türkiye’yi gösteren Bosfor; kaynayan kazan Ortadoğu’yu gösteren Bağdat ve Avrasya coğrafyasında gözden ırak gibi görünse de toprakları işgal edilmiştir. Azerbaycan’ı temsil eden Bakü ile gelecekte de bu topraklarda huzur ve barışın olmasının zor olduğunu kaydetti.

Keser ayrıca Kıbrıs adasının da özellikle İkinci Dünya savaşı sonrasında farklı stratejik, jeostratejik ve “agrostratejik” özelliklerin söz konusu olduğunu, adanın bugün itibaren çok uluslu güçlerin merkezi olma ötesinde eintelijans ve espiyonaj merkezi haline geldiğini belirterek bu merkez vasıtasıyla bütün bunlara ışık tutacak bilimsel ve akademik çalışmalar yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

“21. yüzyıl güvenlik ve terör stratejileri klasik savaş konseptlerinin dışında”

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker de merkezin açılmasıyla ilgili olarak yeni bir konseptle güvenlik ve strateji konusuna farklı bir bakış açısı getirmek ve bunları akademik ve bilimsel ortamlarda tartışmak ya da kamuoyuyla paylaşmak amacında olduklarını söyledi. Konuşmasının devamında 21. yüzyıl güvenlik ve terör stratejilerinin klasik savaş konseptlerinin dışında olduğunu, konunun içine savaş kavramı yanında ekonomi, nüfus, basın-yayın organları, kamuoyu gibi unsurların girdiğini, yıldız savaşlarının söz konusu olduğu bir dönemde bu konuya çok geniş bir perspektifte bakmayı hedeflediklerini belirtti.

Prof. Dr. Özgöker açılacak bu merkezle birlikte ihtisas kütüphanesi hedeflerini de hızlandıracaklarını, Kıbrıs eksenli olarak önce Akdeniz ve sonra da bu coğrafyayı çevreleyen çatışma ortamına daha bilimsel ve rasyonel bakmayı hedeflediklerini ifade etti.