Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe aradığı ismi buldu.

Alacağı ücret ve yıllık ödemeler dahilinde bedeli 15 milyon Euro'yu bulacağı duyurulan transferi beIN Sports, CNN ve Gazzetta dello Sport adına da çalışan ünlü İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri sosyal medya hesabından açıkladı.

O isim Hollandalı golcü Bas Dost

1,96 boyunda ve 29 yaşında olan oyuncu, sergilediği üstün performansıyla önemli takımların transfer listesine girmeyi başarısı elde etmişti. Bas Dost, 2016 yazında Portekiz ekiplerinden Sporting Lisbon'a 12 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

Hollandalı golcü, geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon formasıyla Portekiz Ligi'nde 30 maçta 27 gol atarken, 4 asist yaptı.

Hollandalı futbolcu toplamda oynadığı 49 maçta ise 34 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Bas Dost'un transfermarkt piyasa değeri ise 22 milyon euro olarak gösterildi.