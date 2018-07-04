Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulunca terfileri uygun görülen emniyet teşkilatı personeli belirlendi.
Buna göre Bursa'da görevli emniyet müdür yardımcıları Süleyman Gün, Önder Dülger, Altan Özer ile Cahit Şahin, 1. sınıf emniyet müdürlüğü rütbesine terfi ettirildi.
Bursa emniyetinde 4 yeni terfi
04.07.2018 - 01:41 | Son Güncelleme: 04.07.2018 - 01:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde 4 emniyet müdür yardımcısı, 1. sınıf emniyet müdürlüğü rütbesine terfi ettirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yüksek Değerlendirme Kurulu ve Merkez Değerlendirme Kurulunca terfileri uygun görülen emniyet teşkilatı personeli belirlendi.
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