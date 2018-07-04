Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ’nün kaset kumpası sanıklarından olan Ankara İstihbarat eski Şube Müdürü Zeki Güven’in ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturmayı derinleştirdi. Başsavcılık soruşturmayla ilgili akıllarda herhangi bir soru işareti kalmaması için hummalı bir çalışma yürütüyor. FETÖ’nün “altın nesil” olarak adlandırdığı isimler arasında yer alan Zeki Güven’in klasik otopsi işlemlerinde damar tıkanıklığı nedeniyle kalp krizinden öldüğü belirlendi. Ancak otopsi işlemlerinin devam ettiği, kesin ölüm sebebinin otopsisi bitirildikten sonra açıklanacağı öğrenildi.



BUTONA BASAMADAN...

Yürütülen soruşturma kapsamında yeni detaylara ulaşıldı. Kalp ve tansiyon hastası olan FETÖ’cü Güven’in ölmeden iki gün önce rahatsızlanarak hastaneye gittiği öğrenildi. Güven’in gerekli kontrollerin yapılmasından sonra tekrar cezaevine gönderildiği aktarıldı.

Tek kişilik hücrede kalan Güven’in odasında bulunan panik butonuna basmaya çalıştığı ancak bunu başaramadığı belirlendi. Başsavcılık, panik butonunda herhangi bir bozukluk olup olmadığını kontrol ettirdi. Ancak panik butonunda bir sorun olmadığı tespit edildi.



DAVALAR DÜŞECEK

FETÖ’cü Güven’in hakkında “terör örgütü yöneticiliğinden” açılan davalar ölüm nedeniyle düşecek. Kaset kumpasının sanığı olan Güven, 6 Ağustos’ta mahkemeye çıkacaktı.