Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Olağan Kongrede AK Parti’yi önümüzdeki yerel seçimlere ve 2023 hedeflerine taşıyacak kadrolar da belirlenecek. AK Parti’nin Büyük Kurultayı’nda, parti tüzük ve programının da yeni hükümet sistemine uyumlu hale getirilmesi için çalışma yürütülecek. Tüzük ve programda yer alan “Başbakan” ifadelerinin ayıklanması ve bunların metinlerden çıkartılması bekleniyor.

Partinin hukukçu kurmaylarıyla bu konuda çalışma yapılacak. Oluşturulacak tüzük değişikliği komisyonu programın yeni sisteme uyumsuz olan maddelerini tek tek ele alacak. Bunlarla ilgili tüzük değişikliği önerisinin kongrede gündeme getirilmesi bekleniyor. Değişiklikler arasında hükümetin kurulma şekline ilişkin maddeler de gündeme gelecek. Yine AK Parti’nin 3’üncü olağanüstü kongresi sonrasında yasalaşan ittifak düzenlemelerinin de tüzüğe girmesi bekleniyor. Seçimlerde ittifakların nasıl olacağı ve hangi şartlarda ittifak yapılacağına kimin karar vereceği gibi başlıkların da kongrede düzenlenmesi planlanıyor.