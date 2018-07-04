Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Halk Partisinde, 24 Haziran gecesinde başlayan ve sekiz gündür örtülü süren koltuk kavgası ayyuka çıktı. “CHP’nin cumhurbaşkanı adayı” olarak girdiği seçimde, partisinden daha çok oy alan Muharrem İnce, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na resmen “Kurultay’ı topla. Koltuğu bana devret” dedi. İnce’nin teklifine Kılıçdaroğlu’nun tepkisi sert oldu: Nezaketsiz!

Seçimden sonra bir türlü yapılamayan Kılıçdaroğlu ve İnce zirvesi önceki akşam Ankara’da bir otelde gerçekleşti. İkili akşam yemeğinde bir araya geldi. Muharrem İnce yemekte Kılıçdaroğlu’na “Kurultay’ı topla. Genel başkanlığı bana devret. Sen de onursal başkanlık yap” teklifinde bulundu. Kılıçdaroğlu, sessiz kaldı. İnce ardından “Hayır dersen. Meseleyi örgüt kendisi çözsün” dedi ve topu teşkilata attı. İnce’ye somut cevap vermeyen Kılıçdaroğlu, teklifin duyulmasının ardından “Özel bir yemekti, bağlamından koparmak siyasi bir nezaketsizlik” diye tepki gösterdi. İnce, daha önce iki defa kaybettiği genel başkanlık yarışının üçüncüsünü istemedi. Bunun yerine “Ben Kurultay istemeyeceğim, kesinlikle böyle bir talebim olmayacak! Ama CHP örgütleri göreve davet ederse, kendisi de ‘Ben ayrılacağım derse, hazırım” diye çağrıda bulundu.



MYK YİNE TOPLANIYOR

Muharrem İnce’nin teklifi, partideki tartışmayı alevlendirdi. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan “Partinin ve genel başkanın gündeminde Olağanüstü Kurultay yok. Bugüne kadar güçleri birleştirerek bu noktaya geldik, bundan sonra da öyle gidebiliriz. Sorunu, bir parti yönetimi, genel başkan değişimi sorununa indirgemeyi doğru bulmuyoruz. Parti, her seçim sonrası ortaya atılan Kurultay tartışmalarından yoruldu” diye açıklama yaptı.

Özel yemeğe de temas eden Tezcan “Bu özel görüşmedeki konuların bir bölümünün alınıp ana bağlamından koparılıp verilmesi yakışık almamıştır. Siyasi nezaketle uyuşmayan bir tutum” şeklinde tepki gösterdi. Gözler, yeniden parti yönetimine çevrildi. Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) toplantıya çağırdı. Parti yönetimi, yarın saat 11.00’de krizi görüşecek.



VEFA BİR AY SÜRDÜ

Muharrem İnce, seçim kampanyası sırasında katıldığı bir televizyon programında “Kılıçdaroğlu’na haksızlık yapamam. Ola ki kazanamadım. Sayın genel başkan danışman ol derse danışman, yardımcı ol derse yardımcı olurum. Asla karşısına aday olmam. Karşısına ada olduğu kişiyi cumhurbaşkanı adayı yapmışsa kendisiyle bir yarışa asla girmem. Ben vefalı bir insanım” demişti. Seçimde partisinden daha fazla oy alan İnce, “danışmanı olurum” dediği Kılıçdaroğlu’na onursal başkanlık teklifinde bulundu.

BUGÜN ERZURUM'DAN YOLA ÇIKIYOR

Muharrem İnce’nin “teşekkür ziyareti” adı altında Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı yapmayı planladığı, 81 ili kapsayan yurt gezisine bugün başlıyor. Erzurum’dan yola çıkacak olan İnce, önce CHP, sonra İYİ Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek. İnce’nin ziyaretlerle hem örgütü yanına çekmeye çalışacak hem de İYİ Parti tabanının nabzını yoklayacak. Kılıçdaroğlu, il ve ilçe başkanlarına Muharrem İnce’ye yardımcı olmaları talimatını vermiş, İnce “Olmayacaklar mı zaten? Ben CHP’nin bir üyesi değil miyim? Hoş değil bunlar. Ne gerek var?” diye tavır koymuştu.

HESAPLAŞMA KAÇINILMAZ

CHP’de karışıklık üst seviyelerde... Parti içinden peş peşe açıklamalar geldi. Gerilimleri ve seçim sonuçlarını değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba şunları söyledi: CHP’ye, Sayın Muharrem İnce’ye gönül verenler seçim akşamı bir hayal kırıklığı yaşadı. Aslında yeni bir başlangıç var. Artık bundan sonra yeni umutlara doğru yelken açmamız gerekiyor. Son derece vahim, kötü olaylarla karşı karşıyayız. CHP olarak yine Türkiye’nin birliği, bütünlüğü, Türkiye’nin Avrupa standartlarında bir demokrasiyle yönetilmesi için her türlü mücadeleyi vereceğiz.



YEMEKTE GERGİNLİK

Bir açıklama da CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Erdal Aksünger’den geldi. Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki yemek ve sonrasında yapılan açıklamaları değerlendiren Aksünger şöyle konuştu: İlk günden beri parti içinde bir hoşnutsuzluk var. Yemekte konuşurken galiba biraz gerginlik olmuş ki bu tür açıklamalar yapılıyor. Yoksa Muharrem Bey bugüne kadar aslında olması gerekenden daha nezaketli gidiyordu. Bugün bir anda 180 derece değişiklik oldu. Ben ilk günden beri söylüyorum, sonuçta Muharrem Bey Kurultay’ı isteyecektir. Bundan daha doğal bir şey yok. En tabii hakkı zaten. Kim ne derse desin ortada bir başarısızlık var. Bu partisi sonuçta CHP. Bence ‘kim genel başkan olsun’ tartışması aslında partinin büyük sorununu arka plana itiyor. Çünkü ciddi bir yapısal problem ve liyakat problemi var bence. Önemli olan bunu konuşmak. Bu tartışmanın çok büyümesi ve çok uzaması bence partiye zarar verir. Dedikodu sirkülasyonunu çok artırır. Bir Kurultay kaçınılmaz gözüküyor.