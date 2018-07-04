Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

“Sistemler değişir, asıl olan değerlerdir. Hukuka dayalı, insan haklarını önemseyen, önceleyen demokrasi, ülkemizin, hepimizin ortak paydasıdır” diyen Yıldırım, şunları kaydetti: “Küresel rekabetin yoğunlaştığı, her gün yeni ve çok önemli gelişmelerin yaşandığı dünyada, krizlere gebe bir yönetim sistemiyle Türkiye yol alamazdı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde vesayet odakları ve terörle daha etkin mücadele olacak, ekonomik büyüme sürdürülebilir hale gelecek. Yürütme gücünü kullanacak olan Cumhurbaşkanımız da halka karşı doğrudan sorumlu olacaktır.” Başbakan, personeline, “İki yıllık süre içinde bilerek, bilmeyerek birbirimize hakkımız geçmiştir. Hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Benden yana da helal olsun” diye seslendi.

