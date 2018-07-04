Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

1 Kasım 1923’te kurulan ilk İcra Vekilleri Heyeti (Bakanlar Kurulu) döneminde ‘Kalem-i Mahsus’ olarak hizmet veren birim, Cumhuriyet döneminde ad değiştirerek önce ‘hususi kalem’ sonra da “özel kalem’ olarak düzenlendi. İki kere isim değiştiren birimin ilk makam sahibi Hayati Bey’di. Hayati Bey aynı görevi Cumhurbaşkanlığında da sürdürürken, toplam 34 kişi Başbakanlık Özel Kalem Müdürü olarak Cumhuriyet tarihine tanıklık etti. Başbakan Binali Yıldırım’ın Özel Kalem Müdürü Abdülkerim Taş ise bu makamın son sahibi oldu. Özel Kalem Müdürlüğü görevinde bulunan isimlerden bazıları kariyerine büyükelçi, bazıları da milletvekili ve siyasetçi olarak devam etti.