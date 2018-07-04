Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Türkiye ve ABD arasında Menbiç’ten terör örgütü PYD/YPG’nin çıkarılması için 4 Haziran’da mutabakata varılan yol haritası problemsiz şekilde ilerlerken, yol haritasına göre PYD/YPG’li teröristlerin bugünden itibaren Menbiç’i tamamen terk etmesi gerekiyor.

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile 4 Haziran’da Washington’da yaptığı görüşmelerin ardından Menbiç’te güvenlik ve istikrarın sağlanması için mutabakata varılan üç aşamalı yol haritasının ilk aşaması bugün tamamlanıyor. İki bakanın üzerinde anlaştığı yol haritasına ve belirlenen takvime göre ilk aşamada PYD/YPG’li teröristlerin bugünden itibaren Menbiç’i tamamen terk etmesi gerekiyor. Bu sürenin dolmasının ardından Türk askerinin bölgedeki varlığı artacak, ortak devriyeler sıklaşacak ve devriye yapılan alan genişleyecek.



ASKERÎ SEVKİYAT YAPILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri, aksi bir durum olmasına karşı hazırlıklarını yapıyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın kuvvet komutanlarıyla birlikte Kilis’teki birlikleri ziyaret etmesinden sonra bölgeye askerî sevkiyat yapıldı. Tel Rıfat ile Menbiç sınırına; fırtına, obüs, tank ve ZPT’ler gönderildi.



SÜREÇ DEVAM EDECEK

PYD/YPG’li teröristlerin silahlarını bırakarak bütün unsurlarıyla bölgeyi terk etmesinin ardından mutabakat takvimine göre kent merkezinde yeni yönetim ve güvenlik için çalışmalar da başlayacak. Bu süreçte Mehmetçik ve ABD birliklerinin Menbiç’te sağladığı güvenlik ortamında eylül ayına kadarki 60 günlük süreçte bölgenin yönetimi ABD ve Türkiye’nin ortak belirleyeceği yerel unsurlardan oluşturulacak bir konseye devredilecek.



MENBİÇ MODEL OLACAK

Öte yandan ABD ve Türkiye arasında belirlenen 3 aşamalı Menbiç formülünün, sadece Menbiç’de değil, PYD/YPG’nin Suriye’de kontrol ettiği diğer bölgelerde de uygulanacağı belirtiliyor. Menbiç sürecinin istenildiği gibi yürütülmesi hâlinde PYD/YPG’nin kontrolünde bulunan, Fırat Nehri’nin doğusundaki; Ayn el Arap (Kobani), Rakka, Kamışlı ve Hasake’de de aynı model uygulanabilecek. Böylece söz konusu bölgelerde denetimin, ABD ve Türkiye’nin ortak kuracağı gözlem noktaları ile denetleneceği ve bölgelerin yönetiminin demografik yapı göz önüne alınarak yerel unsurlara bırakılacağı ifade ediliyor.

Son gün ziyareti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile 29 Haziran’da basına kapalı olarak yaklaşık 45 dakika görüşen, ABD’nin Cumhuriyet Parti’li Güney Karolina senatörü Lindsey Olin Graham ve ABD Senatosu üyesi Jeanne Shaheen, Menbiç’e ziyaret gerçekleştirdi. ‘Amerika’nın Sesi’ sitesinde yer alan haberlere göre buradaki ABD’li askerlerin de eşlik ettiği senatörler, Menbiç’in askerî ve sivil yönetimiyle bir araya geldi, kentin sokaklarını dolaştı. Senatör Graham’ın ziyaret sırasında, Suriyeli yerel ortaklarına, Amerikan askerlerinin bölgede kalmaya devam etmesinin önemli olduğu mesajını verdiği belirtildi. ABD’li senatörler Lindsey Olin Graham ve Jeanne Shaheen ziyaretin ardından Menbiç’ten ayrıldı.