TSK:"Şırnak kırsalı ve Irak kuzeyi Kandil, Avaşin-Basyan, Gara bölgelerine, 03-04 Temmuz 2018 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde; bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, silahlı 11 terörist etkisiz hale getirilmiştir. "
TSK: 11 terörist etkisiz hale getirildi
04.07.2018 - 08:16 | Son Güncelleme: 04.07.2018 - 08:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK:"Şırnak kırsalı ve Irak kuzeyi Kandil, Avaşin-Basyan, Gara bölgelerine, 03-04 Temmuz 2018 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde; bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, silahlı 11 terörist etkisiz hale getirilmiştir. "
Etiketler : TSK,
570047 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/570047.aspx
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