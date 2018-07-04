Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçim sonuçlarını bugün 17.00'de açıklamayı planladıklarını söyledi. Erken seçim iddiaları için YSK'nın hazırlıkları sorulan Güven, "En az 2 seçimlik malzememizi hazırladık" dedi.
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçim sonuçlarını bugün 17.00'de açıklamayı planladıklarını söyledi. Erken seçim iddiaları için YSK'nın hazırlıkları sorulan Güven, "En az 2 seçimlik malzememizi hazırladık" dedi.
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