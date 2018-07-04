Muharrem İnce, "Yenildiğini kabul edemeyen yenemez, yenildiysen geri çekileceksin, hazırlıklarını yapacaksın, bahane üretmeyeceksin." dedi.
İnce ile Kılıçdaroğlu arasında gerilim yükseliyor
04.07.2018 - 12:23 | Son Güncelleme: 04.07.2018 - 12:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum'daki temaslarına devam eden Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Yenildiysen geri çekileceksin" diye seslendi.
Etiketler : muharrem ince,chp,kemal kılıçdaroğlu,
570072 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/570072.aspx
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