Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde İzmir’de gözaltına alınan DHKP-C’nin sözde İstanbul Anadolu yakası sorumlusu olduğu ileri sürülen Musa K., İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Polisteki işlemlerinin ardından bu sabah Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen K., Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.