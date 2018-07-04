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15 yaşındaki kayıp Mehmet Salih Oral bulundu
04.07.2018 - 18:12 | Son Güncelleme: 04.07.2018 - 18:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt’in Pervari ilçesi Güleçler köyünde 4 gün önce bahçeye ot toplamaya giden ancak kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Mehmet Salih Oral bulundu. Oral’ın köy çevresinde bulunan kayalıklarda bitkin bir halde bulunduğu öğrenildi.
Etiketler : Kayıp Yusuf,siirt,
570114 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/570114.aspx
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