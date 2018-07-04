Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi  (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

'KABİNEDE YER ALMAM SÖZ KONUSU DEĞİL'

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa  Destici, "Benim kabinede yer almam gibi bir şey söz konusu değil çünkü ben  BBP'nin Genel Başkanıyım, şu anda TBMM'deki milletvekiliyim." dedi. 

Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini  Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmesinin ardından, BBP Genel Merkezinde  gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine değinen Destici, "Hayırlı olsun  ziyaretiydi. Ben kabulleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Gündemdeki  konuları istişare etme fırsatı bulduk. Benim kabinede yer almam gibi bir şey söz  konusu değil çünkü ben BBP'nin Genel Başkanıyım, şu anda TBMM'deki  milletvekiliyim. Tabi ki biz AK Parti ile grubuyla uyum içerisinde hareket  edeceğiz." diye konuştu.

Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM'ye katkı vermeye ve birlikte  olmaya devam edeceklerini belirterek, "İnandıklarımızı da söyleyeceğiz,  doğrularımızı da söyleyeceğiz, Türkiye'nin meseleleriyle ilgili fikir ve  düşüncelerimizi de söyleyeceğiz. İyi olanların, doğru olanların ve toplum içinde  beklenti olanların yapılması noktasında elimizden gelen bütün gayreti  göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Gündemdeki bütün konuları görüşme ve istişare fırsatı bulduklarını  aktaran Destici, şunları kaydetti:

"Son dönemdeki çocuk ölümlerinden, bunlara verilmesi gereken idam  cezasından tutun da yerel seçimlere kadar Türkiye'nin gündemindeki hemen hemen  eğitime kadar her konuyu istişare etme fırsatı bulduk. Güzel ve faydalı bir  görüşme oldu. Önümüzdeki süreçte daha iyi bir Türkiye'yi birliğini, beraberliğini  daha yüksek oranda sağlamış, el ele gönül gönüle vermiş bir şekilde Türkiye'yi  nasıl ileriye taşırız, güvenliğimizi tam olarak nasıl sağlarız, bu terör  belasından nasıl kurtuluruz. Çünkü ciddi bir mücadele var şu anda, bu mücadele  çok önemli. Bu anlamda BBP bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı, yol  gösterici ve sorumlu bir siyaset anlayışıyla siyasetimize devam edeceğiz. Bu  uyumun devam etmesinin, Türkiye için Türk milleti için komşu devletlerimiz ve  komşu coğrafyalarımız için çok faydalı olacağına inanıyorum."