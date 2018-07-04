Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş  Daire Başkanlığı koordinesinde, 81 ilde 2 bin 556 ekip, 6 bin 832 personelin  katılımı ile 3 bin 53 ikamette "Aranan Şahısların Yakalanmasına Yönelik  Operasyon" düzenlendi.

Operasyonlarda, adam öldürme suçundan 13, hırsızlık suçundan 169,  yaralama suçundan 175, cinsel suçlardan 25, yağma suçundan 33, dolandırıcılık  suçundan 73, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 35, FETÖ/PDY örgütüne üye  olmak suçundan 4 kişi ile diğer suçlardan aranan 787 şahıs olmak üzere toplam bin  314 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Ayrıca yapılan operasyonlarda, 3 kurusıkı tabanca, 3  ruhsatsız  tabanca, 4  av tüfeği, 2  kesici alet, 36 mermi, 40 gram esrar ve 29 kök Hint  keneviri ele geçirildi.