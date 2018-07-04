Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ , çocuk istismarına yönelik idam cezasının getirilmesi yönündeki açıklamalara ilişkin, "İdam meselesi neticede Meclisin anayasayı değiştirerek karar verebileceği bir husustur. Meclis böyle bir irade ortaya koyarsa, bu ceza da gelebilir, ama irade Meclisin iradesi olacaktır" dedi.

Recep Akdağ, cinsel istismar tasarısı ve idam konusuna ilişkin de şunları söyledi:

"CUMHURBAŞKANIMIZIN İLK ELE ALACAĞI KONULARDAN BİRİSİ"

Elbette mesele sadece bir kanun yapmak değil. Bir acil eylem planı yaptık. Bu acil eylem planı, çocukların ve ailelerin eğitiminde bir şekilde başına bu sıkıntı gelen çocuk ve ailelerin ikincil örselenmeden korunması için alınacak tedbirlere kadar birçok tedbiri de içeriyor. Gerçekten ceza hukukumuzda hiç olmayan çok ağır cezalar da getirdik. Çocuklara karşı işlenen cinsel suçlar ve hele hele bunun neticesinde çocuğun öldürülmesi söz konusuysa, zannediyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk ele alacağı konulardan birisi olacaktır.

"ÇOK AĞIR CEZALAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE BİR TAKIM HÜKÜMLER BULUNUYOR"

İdam polemiği de bir yandan var ve çağrısı yapılıyor. Bu konuda neler söylersiniz?" sorusunu yanıtlayan Recep Akdağ , hazırladıkları tasarıda Türk Ceza Kanunu'nda da hiç olmayan çok ağır müebbet cezalar da dahil olmak üzere birtakım hükümlerin bulduğunu anımsattı.