Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haftalık olağan görüşme kapsamında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akar Paşa'yı kabul etti
05.07.2018 - 15:13 | Son Güncelleme: 05.07.2018 - 15:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar’la bir araya geldi.
Etiketler : hulusi akar,cumhurbaşkanı erdoğan,
570267 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/570267.aspx
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