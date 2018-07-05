Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diploması, 24 Haziran seçim sürecinde meydanlarda en fazla konuşulan konulardan biriydi.
Seçimlerin ardından AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından mazbatayı paylaşarak 'diploma niyeti'ne diye yazdı.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce her fırsatta diploma konusunu açıp, kendisinin "üniversite mezunu olduğunu" hatırlatmıştı.
Seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı mazbatasını alınca eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar sosyal medya hesabından "diploma niyetine" diyerek mazbatayı paylaştı.
İşte o paylaşım: