Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'BEYAZ OTOMOBİL' İDDİASI

Cumhuriyet savcılığınca Ufuk’un kaybolmasıyla ilgili soruşturma genişletilirken bazı köylüler, olay günü daha önce bölgede rastlamadıkları beyaz otomobil gördüklerini söyledi.

İz takip köpeğinin, kaynak suyundan öteye iz sürmemesi nedeniyle Ufuk’un kucağa alınarak götürülmüş olma ihtimali üzerinde durulmaya başlandı. Ufuk’un köy çevresinde olma olasılığı üzerine arama çalışmaları aralıksız sürdürülürken, olay günü köyde görüldüğü iddia edilen beyaz otomobille ilgili de araştırma başlatıldı. Otomobille köye giriş- çıkış yapılabilecek yollara ve kullanılabilecek güzergahlara yönelik inceleme yapıldı.