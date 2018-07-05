Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazete "Son Baskı" manşetiyle çıktı. Okurlarına 9 yılı aşan geçmişinden sayfalar sundu.

Çalışanların toplu fotoğrafını paylaşan gazetenin Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Kürşad Oğuz "bu fotoğraf aynı zamanda bir noktanın fotoğrafı. Evrende belki önemsiz, insanlık tarihinde belki küçücük ama yaşamlarımız ya da Türkiye’de gazetecilik açısından çok belirleyici bir nokta.Bundan sonra gelecek cümleleri yine hep birlikte paylaşmak umuduyla..." dedi.

SÜRPRİZ İSTİFA

Habertürk TV’nin Genel Müdürü Veyis Ateş de sosyal medya hesabından görevi bıraktığını açıkladı. Ateş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Değerli dostlarım, kıymetli takipçilerim...

Bugünden itibaren yola, Habertürk TV Genel Müdürü olarak değil Habertürk ailesinin programcı/yazarı olarak devam edeceğim.

Yeni dönemde Habertürk TV'de programlarıma devam edecek ve Habertürk'ün digital mecralarında köşe yazacağım.

İdari işleri başka bir arkadaşıma devrediyor, özlediğim yayıncılık hayatına (ki, hiç bırak(a)mamıştım) devam ediyor olacağım.

Bu süreçte bana destek veren yöneticilerime ve mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım.

Her şey çok güzeldi, daha da güzel olacak...

Şimdilik biraz istirahat zamanı.

Sağolun...”

Türkiye'yi kahreden olayla ilgili karar verildi!