Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



24 Haziran seçimlerinde Sincan Cezaevinde hüküm giymeyenlerin kullandığı oy oranlarına ulaşıldı. Buna göre aralarında kadın, açık ve çocuk kapalı cezaevlerinde bulunan şüphelilerden toplamda Millet İttifakı’na 2 bin 867 oy çıktı. Cumhur İttifakı’na bin 207 oy çıkarken, HDP’ye ise 893 oy verildiği görüldü. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise CHP’nin adayı Muharrem İnce’ye 3 bin 55 oy çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ise 846 oy, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e 748 ve Selahattin Demirtaş’a ise 214 oy verildiği dikkat çekti.



DESTEK MİLLET İTTİFAKI’NA

Aralarında darbeci FETÖ mensuplarının da bulunduğu Sincan F Tipi Cezaevinde hüküm giymeyen örgüt mensuplarının oy kullanma oranları da dikkat çekti. Seçim öncesinde darbecilerin cezaevi kayıtlarına göre, özellikle CHP, İYİ Parti ve HDP’ye oy vereceklerine dair görüşmeleri tespit edilmişti. Bu kapsamda örgüt mensuplarından CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye 2 bin 926 oy çıktı. Meral Akşener 734, Cumhurbaşkanı Erdoğan 755 oy, Demirtaş 164 oy aldı.

FETÖ’cülerin en çok 2 bin 630 oyla CHP-İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin kurduğu Millet İttifakı’nı tercih ettiği görüldü. AK Parti ve MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı’na ise sadece bin 67 oy çıktı. HDP’ye ise 816 oy verildiği görüldü.

Sözcü gazetesi yaptığı yalan haberde Silivri’de yatan FETÖ’cülerin AK Parti’yi desteklediklerini iddia etmişti. Gerçekte ise Silivri Cezaevinde AK Parti’nin aldığı oy oranı %5’ler civarında kaldı.