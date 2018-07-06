Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ elebaşı Gülen’in ikamet ettiği Pensilvanya’daki toplantıya da 33 sözde üst düzey örgüt yöneticisi katıldı.

İstihbarat kaynaklarının tespit ettiği talimatlar şunlar:

¥ Bulunduğunuz ülkede kamufle olmak ve kendinizi kabul ettirmek için o ülkeden evlenin.

¥ Yaşadığınız ülkedeki yatırımcıların Türkiye’ye yatırım yapmasını engelleyin ve bizden olan tüm yatırımları kesin.

¥ Yeni katılımlar bulmaya çalışın ve tarafımıza tabi talebelerimizi ülkenin konumuna göre rahatlatmaya çalışın.

¥ Kardeşlerimiz azami dikkat göstersinler. Devlet kurumlarından uzak dursunlar.

¥ Ülkeden ülkeye geçen kardeşlere her türlü yardımı yapın.

Toplantıların sonunda ise sorumlu kişiler örgüt elebaşı Fetullah Gülen için “hoca efendi çok hasta, herkes başında bekliyor” diyerek manipülasyonda bulundu ve katılanlara toplu olarak sıhhat duası ettirdi.