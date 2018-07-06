Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalçın açıklamasında, "Milliyetçi Hareket Partisi’nde 3 Mayıs 2003 tarihinde Isparta Merkez İlçe Başkanı olarak başladığım görevime Sayın Genel Başkanım, Genel Merkezimiz ve kıymetli dava arkadaşlarımın da desteği ile dört dönemdir il başkanı olarak devam ettim. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan 27. Dönem milletvekilliği seçimlerinde ilimizde çıkan seçim sonucunun tüm sorumluluğu üzerime alarak; Genel Başkanımla yaptığım görüşme sonucu partimizde yeni ve başarılı bir dönemin açılmasına fırsat vermek için görevimi bırakıyorum. Bugün itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi’nin bir neferi olarak görev olacak arkadaşlarıma elimizden gelen tüm yardımı esirgemeyeceğimizin bilinmesini isterim. Görev süremiz içerisinde bize ve davamıza omuz veren herkese Milliyetçi Hareket Partisi ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun" ifadelerini kullandı.



MHP, Isparta’da milletvekili çıkaramadı



MHP, 2015 ve 2016 Genel Seçimlerinde Isparta’dan 1 milletvekilini TBMM’ye göndermiş ve sonrasında parti içinde çıkan farklı sorunlar nedeniyle Isparta Milletvekili Nuri Okutan İYİ Parti’ye geçmişti.

24 Haziran seçim sonucunda ise Isparta'daki 4 milletvekilinden 3'ünü AK Parti, diğerini de İYİ Parti kazanmıştı.