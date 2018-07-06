Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Münbiç'te 10'uncu devriye görevini gerçekleştirdi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, 10'uncu koordineli/bağımsız devriye faaliyetinin icra edildiği bildirildi.
TSK'dan Münbiç'e onuncu devriye
06.07.2018 - 12:29 | Son Güncelleme: 06.07.2018 - 13:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta 10'uncu koordineli/bağımsız devriye görevini yaptı.
Etiketler : Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri,münbiç,
570392 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/570392.aspx
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