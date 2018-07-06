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Son dakika Zaman Gazetesi davasında karar
06.07.2018 - 16:32 | Son Güncelleme: 06.07.2018 - 16:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika! Kapatılan Zaman Gazetesi’nin eski yazarlarından FETÖ/PDY davasında yargılanan Ali Bulaç 8 yıl 9 ay, Mümtazer Türköne 10 yıl 6 ay ve Şahin Alpay 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Her üç yazara da örgüt üyeliği suçundan ceza verilirken Mümtazer Türköne'ye iyi hal indirimi uygulanmadı.
Etiketler : Zaman Gazetesi,Zaman Gazetesi davası,FETÖ,
570432 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/570432.aspx
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