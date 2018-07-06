Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. Yıl Dönümü’nde, 13 Haziran'da Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu makamında ziyaret etmişti.

Bakan Süleyman Soylu, Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyetin Jandarma Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümünü kutladı. Bakan Soylu, kendisini ziyarete gelen Orgeneral Çetin ve heyetine teşekkür etti.

Jandarma'nın tarih yazdığını ifade eden Bakan Soylu, teşkilatın icraatlarından gurur duyduğunu belirtti.

Orgeneral Çetin ve heyeti, İçişleri Bakanlığı ziyaretinde Bakan Soylu’ya, Jandarma Teşkilatı’ndan bir personelin çizdiği resimleri hediye etti.

İçişleri Bakanlığı’nın resmi sitesinde ziyarete dair paylaşılan fotoğraflarda Bakan Soylu’ya hediye edilen bir tablo dikkat çekti. Hediye edilen tabloda, Jandarma Teşkilatı’na ait bir personelin atın üzerinde olduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atın başını okşadığı görülüyor.