Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım tarafından bu gece açıklanacağı ifade edilen KHK, Resmi Gazete'nin sitesini ilgi odağı haline geitrdi. Başbakan Yıldırım'ın son KHK ile ilgili açıklamaları kamuoyunda merak uyandırınca Resmi Gazete'nin internet sitesi hiç olmadığı kadar ilgi gördü. 'resmigazete.gov.tr' adresinde anlık ziyaretçi sayısı yüz bini geçti. Özellikle 'son KHK ihraç listesi'ni merak eden vatandaşlar sürekli siteyi ziyaret ediyor.