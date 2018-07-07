Başbakan Binali Yıldırım tarafından bu gece açıklanacağı ifade edilen KHK, Resmi Gazete'nin sitesini ilgi odağı haline geitrdi. Başbakan Yıldırım'ın son KHK ile ilgili açıklamaları kamuoyunda merak uyandırınca Resmi Gazete'nin internet sitesi hiç olmadığı kadar ilgi gördü. 'resmigazete.gov.tr' adresinde anlık ziyaretçi sayısı yüz bini geçti. Özellikle 'son KHK ihraç listesi'ni merak eden vatandaşlar sürekli siteyi ziyaret ediyor.
Resmi Gazete'ye KHK ilgisi
07.07.2018 - 01:28 | Son Güncelleme: 07.07.2018 - 01:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gecenin ilerleyen saatlerinde sitede anlık ziyaretçi sayısı yüz binin üzerine çıktı.
Etiketler : resmi gazete,khk,ihraç,ihraç listesi,
570481 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/570481.aspx
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