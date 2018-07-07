Bebeği olan aileler kurumlar arasında dolaşmaktan kurtuldu. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şuayip Birinci, “Sağlık kuruluşundan verilen doğum raporları nüfus müdürlüklerinin ekranlarında görülüyor. Bu pilot çalışma başarıyla gidiyor. Vatandaş doğum yapacak, nüfus müdürlüğü kısa süre sonra ona kimliğini getirecek. Böylece vatandaş bürokrasi ile hiç uğraşmayacak. Sistem içerisinde e-Doğum, e-Yoklama, e-Sürücü, e-Engelli, e-Sporcu ve e-Asker raporları da yer alacak” dedi.
Bebeğin kimliği eve gelecek
07.07.2018 - 02:15 | Son Güncelleme: 07.07.2018 - 02:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığınca geliştirilen “e-rapor” sistemi sayesinde doğum raporları nüfus müdürlüklerinin görebileceği elektronik ortama aktarıldı.
Etiketler : bebek,bebek kimliği,kimlik çıkarma,
570484 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/570484.aspx
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