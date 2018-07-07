Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2001’de eşi Adem Işık ile tanışmadan önce 11 Eylül saldırısı yaşandığını ve İslamiyet’i araştırmaya başladığını kaydeden Pirney, “İlk defa Müslüman kelimesini o zaman duydum. 11 Eylül, insanlarda ilk başta Müslümanlara karşı kötü bir algı oluşturdu. Ancak insanlar, araştırınca İslamiyet’e yönelişte artış olduğunu düşünüyorum. Çünkü İslamiyetin şiddetle en ufak bir bağı yok. Ailem İslam’a ilgimin bir heves olduğunu düşündü. Fakat namaz ve oruca başlamamla karşı çıkmaya başladılar. Kapanmam hâlinde iletişimi keseceğini seylediler. Işık ile evlendikten sonra Müslümanlığı seçtim. Emine ismini aldım. Belçika’da aileyle ilişkiniz 18 yaşına kadar. Türk aile yapısında ise anne babaya sahip çıkmak ve iletişimi sürdürmek son nefesinize kadar. Şimdi hayatta olan anneannemle en çok ben ilgileniyorum. Türk tarihi çok ilimi çekiyor. Özellikle Abdülhamid Han’ın hayatı bende iz bıraktı. Recep Tayyip Erdoğan’a büyük hayranlık duyuyorum. Benim için dünya lideri. Onu Abdülhamid Han’a benzetiyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin. 9 yaşındaki oğlum Ensar Muhammed ve 6 yaşındaki kızım Rumeysa’nın eğitimiyle yakından ilgileniyorum. Onları iyi birer Müslüman olarak yetiştirmeye çalışıyorum” dedi.

Somali’de her kız bir İstanbul

Kara Kıta’daki Somalililer, Türkiye’nin yaptığı insani yardımlar ve verdiği desteği daima hatırlamak için İstanbul’u bebeklerine ad olarak seçiyor. Ayrıca esnaflar da dükkân ve mağazalara bu adı veriyor. 40’lı yaşlarındaki İstanbul ise, kendisine bu ismi Türkiye ile bağlantısı olan tüccar babasının verdiğini, o zamanlar meşhur olmayan bu adı herkesin garip karşıladığını belirtti. İstanbul, “Küçüklüğümde ben de sevmezdim. Büyüyünce Önemini anladım. Erdoğan’ı tanıdım. Şimdi adımı çok seviyorum. Kızıma da bu ismi verdim” dedi.