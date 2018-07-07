Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mescid-i Aksa çevresindeki kazılara dikkati çeken Zahalka “Aksa bin yıldan uzun süredir depremlere karşı ayakta kaldı. Bununla birlikte İsrail’in bölgede yaptığı kazılar tehlike oluşturuyor. İsrail’in kazıları Mescid-i Aksa’yı güçlü bir depremde yıkılmaya sürüklüyor” dedi. Filistin yönetimine uluslararası kurumları bu konuda göreve davet etmesi çağrısında bulunan Zahalka, uluslararası mühendislerden oluşan bir komisyonun Mescid-i Aksa’nın altında yapılan çalışmaları incelemesi gerektiğini kaydetti. Arap milletvekili Zahalka, istatistiklere göre her 90 yılda bir Filistin’in güçlü bir yer sarsıntısına maruz kaldığını, son olarak 1927’de meydana gelen depremin büyük yıkıma ve can kaybına yol açtığını hatırlattı.