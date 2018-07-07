Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ‘’örgüt imamı’’ tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine yeni isimlere ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında, tespit edilen Üsküdar’ın Mimar Sinan, Bulgurlu ve Ünalan mahallelerindeki 4 ayrı hatta sözde ‘’örgüt imamları’’ tarafından aralarında muvazzaf asker, Hava Harp Okulu ve askeri lisede öğrencilerin de bulunduğu 934 askerin irtibat kurduğu belirlendi.

934 şüpheliden 372’si hakkında daha önceden soruşturma yapıldığı ve bir kısmının tutuklu olduğu,114’ü hakkındaki soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. 271 şüpheli hakkında üç farklı dosya hazırlandı. Buna göre ilk dosyada 15 Temmuz darbe girişimi öncesi Hava Harp Okulu ve askeri lise öğrencisi olan 120 şüpheli, çeşitli nedenlerle TSK’dan ilişkisi kesilmiş 14 şüpheli, aralarında albay, binbaşı ve yüzbaşının da bulunduğu 122 muvazzaf olmak üzere toplam 256 şüpheli yer aldı. İkinci dosyada örgütün sözde GATA yapılanmasına sızdırılmış bir albay ile ihraç edilen 5 albay ile bir yarbay 7 şüpheli bulunurken, yine ankesörlü telefonlarla irtibat kurulan emekli tuğgeneral ile ihraç edilen 1 yarbay, 4 yüzbaşı, 2 astsubay olmak üzere 8 şüpheli tespit edildi. Askeri öğrencilerin de aynı darbeci askerler gibi ‘’mahrem imam-lar”ıyla ankesörlü hatlardan görüştüğü de ilk kez bu soruşturma kapsamında ortaya çıktı.

İzmir’de de FETÖ’nün mahrem sorumlularıyla ankesörlü telefon üzerinden haberleşerek toplantı düzenledikleri tespit edilen 59’u halen aktif görevde olan 75 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İzmir merkezli 30 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 50 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir merkezli 13 il ve KKTC’de yapılan “ankesörlü telefon” soruşturması kapsamında ise 1’i açıkta 22 rütbeli askerden 11’i tutuklandı.